Додайте всього один інгредієнт, щоб пельмені та вареники не злипались при варінні

Пельмені та вареники – це улюблена страва багатьох як для дорослих, так і для дітей. Вони є універсальним продуктом, від якого важко відмовитися. Але ми розкриємо секрет, який зробить цю страву ще більш смачною, а напівфабрикати не злипатимуться під час варіння

Читайте також: Як правильно варити макарони, щоб вони не злипались

Почнемо з води, в якій ми варимо пельмені. Багато хто допускає помилку, використовуючи холодну воду. Однак, щоб пельмені вийшли дійсно смачні, рекомендується використовувати вже кип'ячену воду, а також додати в неї 2 чайні ложки солі.

А от коли вода закипить, додаємо секретний інгредієнт – 1 бутончик гвоздики разом з лавровим листом та горошком перцю. Ці прянощі додадуть пельменям неповторний аромат і смак, які вам точно не доводилося спробувати раніше.

Відео дня

А тепер про одну з найпоширеніших проблем при варінні напівфабрикатів – прилипання до каструлі. Заморожені пельмені особливо часто можуть злипатися і прилипати до дна каструлі. Щоб запобігти цьому, можна додати кілька крапель оливкової або соняшникової олії в воду, в якій варимо пельмені. Це допоможе зменшити ризик прилипання та забезпечить готовим пельменям прекрасну текстуру.

Замість олії можна використати бульйон або бульйонний кубик. Щоб пельмені або вареники не злипались – їх бажано постійно помішувати під час варіння. Особливо, поки вода ще не закипіла.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради досвідчених кулінарів, які не радять кидати пельмені в окріп.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!