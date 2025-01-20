Долар чи євро: українцям розповіли, у що краще вкладати кошти у 2025 році

Перш ніж визначитися з валютою для вкладень, слід звернути увагу на економічні процеси, які можуть впливати на динаміку курсу. Наразі одні спеціалісти рекомендують обирати долар, тоді як інші вважають, що у другій половині року ситуація може змінитися, і тому ігнорувати євро не варто.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, вибір валюти для заощадження слід здійснювати залежно від часу, коли ви плануєте провести обмін. Про це пише команда UAportal із посиланням на "РБК-Україна".

Шевчишин вважає, що у першій половині року та найближчими місяцями найдоцільніше інвестувати в долар. Ця валюта виглядає вигіднішою порівняно з євро, яке наразі перебуває під значним тиском.

"Я вважаю, що активна фаза війни в Україні завершиться в першій половині цього року. Тому, спираючись на цей сценарій, можна сказати, що євро буде під тиском більшу частину півріччя", – зазначив він.

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Водночас євро може почати швидше відновлюватися після старту перемовин чи досягнення певних мирних угод. Це може підтримати валюту в другій половині року, коли євро стане більш привабливим за долар.

Варто зауважити, що за словами аналітика, гривня, незалежно від обставин, продовжить слабшати.

Інший погляд на ситуацію має директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина, який зазначає, що теперішні події нагадують ситуацію перед інаугурацією Трампа у 2017 році, коли євро було слабким, а долар – надзвичайно сильним.

"Але виявилося так, що в перший рік президентства Дональд Трамп одразу сказав, що він проти сильного долара. І виходить, що долар у перший рік його президентства показав найгіршу динаміку за останні 20 років", – розповів він.

Щербина зазначає, що у 2025 році євро може навіть перевищити психологічний бар'єр у 50 гривень. Водночас середній курс долара буде на рівні 44 гривні.

Нагадаємо, раніше експерт назвав дні тижня, коли вигідніше міняти долари.

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