Дострокова пенсія для вчителів: хто має право і на яку суму розраховувати

Тема зарплат і пенсій досі залишається болісною для українських учителів. Не є таємницею, що рівень їхньої оплати праці не відповідає значущості професії. Через це багато освітян ще в молодому віці починають замислюватися, на що житимуть у старості.

Багато хто не знає, але деякі педагоги мають можливість дострокового виходу на пенсію. Ця опція доступна тим, хто досяг 55-річного віку та має за плечима щонайменше 30 років трудового стажу. Щоб оформити таку пенсію, необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду за місцем роботи, пише УНІАН.

В Україні для педагогів передбачені винятки щодо віку виходу на пенсію. Зокрема, освітяни можуть розраховувати на пенсійні виплати незалежно від віку, якщо мають визначену кількість років стажу відповідно до періоду, у якому вони звертаються за пенсією:

до 1 квітня 2015 року – не менше 25 років;

з 1 квітня 2015 до 31 березня 2016 року – мінімум 25 років і 6 місяців;

з 1 квітня 2016 до 31 березня 2017 року – щонайменше 26 років;

з 1 квітня 2017 до 31 березня 2018 року – принаймні 26 років і 6 місяців;

з 1 квітня 2018 до 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 до 31 березня 2020 року – щонайменше 27 років і 6 місяців;

з 1 квітня 2020 до 31 березня 2021 року – щонайменше 28 років;

з 1 квітня 2021 до 31 березня 2022 року – мінімум 28 років і 6 місяців;

з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024 року – мінімум 29 років і 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або пізніше – не менше 30 років.

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До загального педагогічного стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, також включають роботу у дошкільних навчальних закладах та мистецьких або музичних школах – зокрема, на посадах вихователя, музичного керівника, завідувача, директора, шкільного психолога тощо.

Слід мати на увазі: якщо педагог пішов на пенсію за вислугу років, а згодом знову працевлаштується, виплата пенсії буде призупинена. Законодавство не дозволяє одночасно отримувати заробітну плату і пенсію, призначену за вислугу.

Яку пенсію отримують вчителі за вислугу років

Розмір пенсійної виплати для освітян, які досягли 55-річного віку, залежить від середньомісячного заробітку та стажу, який вони встигли накопичити до моменту завершення трудової діяльності.

Загалом, правила нарахування пенсій для педагогів такі самі, як і для інших професій. Чим вища була заробітна плата та триваліший стаж, тим більша буде сума щомісячної виплати. Наприклад, учитель із зарплатою 14 500 грн може розраховувати на приблизно 5 700 грн пенсії за вислугу років. Водночас передбачено й верхню межу –максимальна пенсія в Україні не може перевищувати 23 610 гривень.

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