Дощі не вщухають: прогноз погоди в Україні на 29 травня

Завтра, 29 травня, в Україні збережеться дощова погода — опади триватимуть у багатьох регіонах, а місцями можливі навіть зливи. Атмосферні умови залишаються нестійкими, тому в західних, північних та більшості центральних областей знову очікуються періодичні дощі, подекуди досить інтенсивні.

На півдні та сході країни також прогнозуються опади, хоча вони носитимуть локальний характер. Про повідомляється у синоптичному прогнозі Наталки Діденко.

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Температурний фон у різних регіонах суттєво відрізнятиметься. Найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів не піднімуться вище +15…+19 градусів. У той же час найтепліша погода очікується на сході України, де температура сягатиме +23…+26 градусів. На решті території країни повітря прогріється до +19…+24 градусів.

У Києві також прогнозуються дощі, а денна температура коливатиметься в межах близько +20 градусів.

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