Дрони атакували аеропорт Мілерово Ростовської області РФ: пролунало щонайменше 10 вибухів (відео)

Увечері 21 липня в Ростовській області пролунала серія гучних вибухів. Місцеві жителі повідомили про щонайменше десять потужних ударів, після чого в районі військового аеродрому Міллерово з’явилися спалахи світла.

Про це інформують російські пабліки. У міністерстві оборони Росії заявили, що над регіоном нібито було збито 12 безпілотників, а загалом у різних областях країни знищено 25 дронів. У соцмережах поширили відео з місця подій, на яких чутно звуки вибухів та активну роботу систем протиповітряної оборони.

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Офіційна влада Ростовської області ситуацію поки не коментує. Відомо, що саме з авіабази в Міллерово регулярно запускають ударні дрони по території України.

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