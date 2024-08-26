Дрони атакували російські Саратов та Енгельс, де розташовуються бомбардувальники ТУ-160 та ТУ-195

26 серпня дрони атакували російські міста Саратов та Енгельс. БПЛА нібито збила протиповітряна оборона, однак їхні уламки впали на житлові будинки.

Про це заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Одна жінка зазнала серйозних поранень, її ушпиталили. У Енгельсі минулося без постраждалих.

Згодом стало відомо, що в Саратові постраждали 4 людини.

Як повідомляють в російському Міноборони, над країною нібито збили 20 дронів, зокрема 9 — над Саратовською областю.

Наголосимо, що Енгельсі розташований аеродром, де базуються літаки російської стратегічної авіації, зокрема бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 МС, які здійснюють пуски ракет по Україні.

Нагадаємо, 20 серпня армія рф атакувала дитяче кафе у Малокатеринівці Запорізької області, в результаті чого троє дітей отримали поранення.

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