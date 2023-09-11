Духовка блищатиме: всього одна таблетка цього засобу допоможе ефективно відмити бруд
Духовка – це один з найскладніших для чищення предметів на кухні. Пригорілий жир і нагар можуть накопичуватися з часом і зробити духовку непридатною для використання.
На щастя, існує простий і ефективний спосіб очистити духовку за допомогою таблетки для посудомийної машини. Цей метод є ефективним для видалення навіть найстійкіших забруднень. Він також є досить недорогим і не вимагає використання хімічних засобів.
Що вам знадобиться:
- Таблетка для посудомийної машини
- Тепла вода
- Губка або щітка
- Рукавиці для миття посуду
Візьміть одну таблетку для посудомийної машини та занурте її в теплу воду на кілька секунд.
Читайте також: Одна маленька хитрість допоможе очистити духовку від жиру без зусиль
Потім вийміть таблетку з води та потріть нею внутрішню частину дверцят духовки. Протирайте, доки весь жир і бруд не розчиняться.
Використовуйте губку для посуду (м’якою стороною), щоб увібрати надлишок миючого засобу.
Якщо дверцята та стінки духовки надто брудні й з першого разу вам не вдається відмити їх таблеткою для посудомийки, спробуйте взяти глибоке деко, налийте в нього півлітра гарячої води та покладіть у воду шматочки лимона.
Поставте деко в увімкнену духовку, прогріту до 100 градусів. Нехай деко постоїть у розігрітій духовці протягом 20-30 хвилин. Потім витягніть його, нехай духовка охолоне. Потім повторіть трюк з таблеткою для посудомийки.
Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!