Двоє самців чорної мамби влаштували бійку на подвір'ї мешканця Південної Африки (відео)

У Квінсбурзі, Південна Африка, у приватному подвір'ї відбулася неймовірна бійка між двома величезними та небезпечними зміями – чорними мамбами. Обидві змії, які були довжиною понад 2,4 метра, були зняті на відео під час цього запеклого поєдинку.

На кадрах, які були завантажені рятувальником змій Ніком Евансом на Facebook, можна побачити, як пара мамб бореться майже пів години, намагаючись повалити одна одну на землю. Більша змія, довжиною 2,6 метра, намагалася притиснути шию меншої змії, довжиною 2,5 метра. За словами Еванса, цей епізод повторився тричі, перш ніж менша змія пішла геть, виразивши покірність.

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Ці чорні мамби, відомі своєю небезпечністю, зустрілися через шлюбний сезон, ймовірно, через конфлікт стосовно самки. За словами експерта Ірландської дослідницької ради в лабораторії Venom Systems в Університеті Голвея, Джона Данбара, самці мамби не кусають один одного, а борються до тих пір, поки один з них не піддасться.

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Чорна мамба відома своєю сумнозвісною репутацією однієї з найнебезпечніших отруйних змій на планеті. Їхня отрута атакує нервову систему та м'язи жертви, здатна паралізувати та навіть вбити людину всього за 20 хвилин. Проте експерименти Данбара показали, що ці змії доволі "сором'язливі" та нападуть лише у разі загрози або страху.

Данбар також пояснив, що битва між мамбами часто відбувається у присутності самок. Змії заплітають свої тіла одна навколо одної, намагаючись домінувати й здобути схвалення самки. Цей бойовий ритуал є демонстрацією фізичної сили та витривалості.

Змії чорної мамби також мають імунітет до отрути свого виду. Це дозволяє їм спаровуватися та годуватися без ризику отруєння. Однак вони можуть бути вразливі до власної отрути в деяких випадках, особливо при високих дозах.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, що окремий вид змій використовує дивну техніку втечі під час небезпеки. Зокрема, карликова очеретяна змія прискорює втечу "перетворюючися" на колесо.

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