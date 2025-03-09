Подвійна оплата праці: хто з українських вчителів може розраховувати на 100% надбавку

В Україні окремі категорії вчителів можуть розраховувати на суттєве підвищення заробітної плати – надбавку у розмірі 100%. Проте ця фінансова підтримка стосується лише певної групи педагогів.

Додаткові виплати передбачені для вчителів-бюджетників, які працюють у зоні бойових дій. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Керівництво освітніх установ може ініціювати додаткову надбавку за престижність праці, яка варіюється від 5% до 30%. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 25 серпня 2023 року № 928.

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Під час воєнного стану встановлено спеціальні надбавки для працівників, які виконують обов’язки в умовах особливого робочого середовища на територіях можливих та активних бойових дій. Вони можуть становити 50% або 100% від посадового окладу залежно від обставин.

Таким чином, місцева влада та військові адміністрації мають право встановлювати надбавки для працівників, у тому числі для педагогів, які працюють в закладах, фінансованих з місцевого бюджету.

Хоча закон не зобов'язує надавати додаткові виплати, місцева влада може вводити надбавки та премії для вчителів.

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