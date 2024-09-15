Економічне бронювання: Шмигаль розкрив, якою буде мобілізація в Україні

В Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

Про це Шмигаль заявив під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES). Він наголосив на важливості оновлення механізму бронювання для бізнесу, яке має запрацювати найближчим часом. Прем'єр підкреслив необхідність вибору: або служба в армії, або робота на економічному фронті.

Вас також зацікавить: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

Шмигаль зазначив, що держава повинна підтримувати баланс між мобілізацією та економікою: одна частина населення захищає країну на фронті, інша – забезпечує виробництво, наповнення бюджету та підтримку оборонних потреб. За його словами, уряд тісно співпрацює з військовими для збереження цього балансу.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що кількість заброньованих працівників може зрости, проте це залежить від дотримання всіх вимог мобілізації. "Ми розуміємо, що можемо збільшити кількість заброньованих, але лише за умови, що буде збережена "математика" мобілізації", – резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, яка категорія студентів може втратити відстрочку у вересні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!