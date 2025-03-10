Економіст розповів, де і як українцям інвестувати гривні, щоб отримати максимальний прибуток

Українці уважно слідкують за ситуацією на валютному ринку, намагаючись зрозуміти, яка валюта принесе найбільшу вигоду. Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин порадив звернути увагу на облігації внутрішньої державної позики.

Він зазначив, що це дасть можливість отримати чистий дохід без податкових відрахувань, а також сприятиме підтримці країни. Про це експерт розповів в ефірі КИЇВ24.

"Якщо провести розрахунки, то облігації внутрішнього державного боргу, зокрема військові облігації, є вигіднішими для збереження та примноження капіталу. Таким чином, ви одночасно отримуєте вигідний дохід і підтримуєте свою країну", – сказав Пендзин.

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Він також додав, що доходність від ОВДП наразі перевищує ставки за доларами в банках.

Що очікувати від курсу долара до кінця 2025 року

Аналітик Олексій Козирєв припускає, що Національний банк України, ймовірно, буде змушений поступово девальвувати гривню, щоб відповідати показникам, закладеним у бюджеті, де прогнозується курс долара на рівні 45 гривень до кінця 2025 року.

Він також додав, що якщо поточні співвідношення євро/долар на зовнішніх ринках збережуться, то на кінець року курс євро в Україні може скласти близько 46,35 - 48 гривень за євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українцям варто інвестувати в долари.

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