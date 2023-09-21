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Експерти назвали головне правило зарядки смартфона, яке допоможе не "вбити" батарею

Ігор Романько

Як правильно заряджати телефон, щоб не зіпсувати акумулятор

Середній термін служби акумулятора смартфона становить близько 2-3 років. Однак багато власників смартфонів не враховують, що користувачі можуть суттєво скоротити цей строк через неправильну зарядку.

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За дотриманням цих порад ви зможете подовжити термін служби акумулятора вашого смартфона і зберегти його ефективність протягом більш тривалого часу, пише УНІАН. Щоб підтримати акумулятор у найкращому стані, дотримуйтеся деяких рекомендацій:

  1. Заряджайте до 80% і розряджайте до 20% або застосовуйте тактику "50-70%". Заряджайте свій смартфон до рівня близько 80% і розряджайте до 20% або близько цього значення. Це може підвищити тривалість служби акумулятора.
  2. Не залишайте телефон на зарядці на ніч. Заряджайте свій смартфон під час дня і уникайте залишати його підключеним до зарядного пристрою протягом всієї ночі.
  3. Уникайте використання телефона під час зарядки. Користування смартфоном під час зарядки може призвести до перегріву і скорочення терміну служби батареї.
  4. Заряджайте акумулятор частіше короткими сесіями. Короткі і часті сесії зарядки (15-20 хвилин) можуть бути корисними для збереження акумулятора.
  5. Уникайте бездротових зарядок. Бездротові зарядки можуть нагрівати смартфон і погіршувати стан акумулятора.
  6. Використовуйте лише оригінальні або сертифіковані кабелі і зарядні пристрої. Використання неофіційних кабелів може призвести до перегріву і навіть пошкодити ваш смартфон. Оригінальні кабелі надають оптимальну напругу і струм для безпечної та ефективної зарядки.

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