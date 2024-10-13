Експерти назвали ТОП-3 найбільш недооцінених позашляховиків на ринку

Сьогодні сегмент позашляховиків є надзвичайно популярним. Однак покупці часто обирають дуже розрекламовані моделі, які далеко не завжди відповідають своїй вартості.

Експерти радять звернути увагу на три позашляховики, що залишаються недооціненими на автомобільному ринку, хоча заслуговують на значно більший інтерес автолюбителів. Про це пише сайт Avtomob.

1. Lexus GX 460

Lexus GX 460. Джерело: wiki

Ця модель створена на базі платформи відомого Toyota Land Cruiser Prado. Конструктори взяли від нього найкращі риси та додали елементи розкоші від Lexus. За своїми технічними характеристиками цей позашляховик схожий на не менш відомий Toyota 4Runner.

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2. Nissan Xterra

Nissan Xterra. Джерело: wiki

Хоча виробництво цього позашляховика припинено, його все ще можна придбати на вторинному ринку. Його часто порівнюють з Toyota 4Runner, проте вартість Xterra значно нижча. Для багатьох цей автомобіль став приємною несподіванкою завдяки своїй надійності та практичності.

3. Porsche Cayenne (2nd Generation)

Porsche Cayenne (2nd Generation). Джерело: wiki

Друге покоління Cayenne (2011-2018) нерідко залишається в тіні через величезну популярність першої версії. Однак ця модель приваблює доступнішою ціною, підвищеною надійністю та відмінними характеристиками для їзди по бездоріжжю.

Нагадаємо, раніше автоексперти назвали марки позашляховиків із найнадійнішими двигунами.

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