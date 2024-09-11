Експерти склали рейтинг найбільш неліквідних кросоверів

При виборі автомобіля багато автовласників звертають увагу на його ліквідність. Адже з часом будь-яке авто втрачає у вартості, проте деякі моделі знецінюються швидше за інших.

Британське видання WhatCar провело дослідження, щоб з'ясувати, які кросовери найшвидше втрачають свою вартість. Експерти WhatCar зосередилися саме на кросоверах, оскільки цей сегмент є одним з найпопулярніших на ринку.

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У дослідженні було проаналізовано втрату вартості автомобілів за три роки експлуатації. Результати дослідження виявилися досить несподіваними. Найбільше знецінились саме електричні кросовери.

Лідером антирейтингу став DS3 E-Tense, який за три роки втратив аж 74,7% своєї початкової вартості. Слідом за ним йдуть Citroen e-C4 (72,4%), Opel/Vauxhall Mokka Electric (71,7%) та Maserati Levante (70,5%).

Чому ж електромобілі так швидко знецінюються? Експерти пояснюють це кількома факторами:

Електромобілі розвиваються дуже швидко, що призводить до швидкого морального старіння моделей.

Батареї електромобілів з часом деградують, що знижує їхню вартість.

Крім електромобілів, у список найменш ліквідних кросоверів потрапили також: Peugeot e-2008, Mazda MX-30, SsangYong Torres, Jaguar I-Pace, DS 7 та Jeep Compass.

Важливо зазначити, що це дослідження стосується саме британського ринку. Ситуація на українському ринку може дещо відрізнятися. Проте, загальні тенденції залишаються актуальними: електромобілі поки що є менш ліквідними, ніж автомобілі з традиційними двигунами.

Раніше експерти з'ясували, які моделі авто розкуповують українці.

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