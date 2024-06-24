Електронна відстрочка та бронювання в Резерв+: коли очікувати нові функції

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що в застосунку "Резерв+" незабаром стане доступною функція оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. Така можливість допоможе значно заощаджувати час.

Про це Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю виданню NV.

Що нового з'явиться в "Резерв+"

Черногоренко пояснила, що в деяких випадках відстрочка повинна надаватися автоматично, без необхідності відвідувати ТЦК та збирати документи. Це стосується, зокрема, осіб з інвалідністю та батьків трьох дітей. Вона зазначила, що вся відповідна інформація вже є у державних базах даних.

"Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб "Резерв+" став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян", – заявила вона.

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Відомо, що функцію запустять влітку. Черногоренко також прокоментувала впровадження процесу електронного бронювання, зазначивши, що ця можливість буде доступна на порталі "Дія", де Міноборони виступатиме партнером системи.

"Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників, які підлягають бронюванню. Керівник зможе бронювати їх онлайн. Ця інформація буде одразу передаватися в реєстр "Оберіг". Потім кожен заброньований користувач "Резерв+" отримає відповідний статус в додатку у своєму смартфоні. Статус електронного бронювання буде відображатися при формуванні електронного військово-облікового документа через застосунок. Фактично, це має зайняти декілька хвилин", – пояснила заступниця міністра оборони.

Черногоренко зазначила, що для реалізації цієї функції потрібна співпраця кількох міністерств: Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони та Пенсійного фонду. Вона додала, що вживаються всі необхідні заходи для якнайшвидшого впровадження цього сервісу, і це, ймовірно, відбудеться вже влітку.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, коли треба подавати заяву на відстрочку від мобілізації.

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