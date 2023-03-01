Ще одна категорія пенсіонерів отримає підвищені виплати з 1 березня: кого це стосується

З 1 березня в Україні почнеться індексація пенсійних виплат. Зокрема, вперше уряд проіндексує виплати, які підвищувалися лише під час зміни прожиткового мінімуму – найнижчі пенсії.

Як пише видання "На пенсії", розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 р. становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів.

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Відсьогодні індексація торкнеться виплат:

5,2 млн так званих "громадянських" пенсіонерів.

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії через збільшення на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Зокрема: мінімальні пенсії, розмір яких уже включає державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Вперше буде проіндексовано такий гарантований державою мінімальний розмір пенсії. Для таких пенсій зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

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0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

А вже наступного місяця буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

Улітку, з 1 липня проіндексують на 19,7% пенсії спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

"За будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. Крім того, 0,5 млн отримувачів пенсій, яким пенсії було призначено у 2020 – 2022 роках, отримають підвищення у 100 гривень", – пише видання.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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