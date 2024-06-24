Якщо немає документів про бронювання при собі: чи може ТЦК вручити повістку

Співробітники ТЦК мають право вручити повістку особі, якщо вона була заброньована на роботі, проте не має при собі відповідних документів, які це засвідчують.

Про це розповіли в юридичній фірмі "Дубок і партнери", повідомляє видання "Телеграф".

Експерти з права підкреслюють, що документальним підтвердженням бронювання працівників та отримання ними відстрочки служить офіційний витяг з Наказу, виданого Міністерством економіки. Вони також вказують, що надання повістки особі, яка має "бронь", не є порушенням чинного законодавства.

Читайте також: Куди звертатись, якщо ТЦК перевищують свої повноваження

"Це обов’язок всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки. Відтак, заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані з’явитися до відповідного ТЦК та СП у зазначений у повістці термін", — зазначили в адвокатському бюро.

Що робити, якщо заброньованому працівнику вручили повістку

У випадку, коли ви маєте дійсне бронювання, проте повістка була вам вручена, фахівці з права радять відвідати ТЦК для анулювання цього документа.

"Отже, якщо громадянина зупинили (але документів при собі немає) і йому видали повістку, але він має "бронь", то потрібно з’явитися у військкомат, взявши з собою витяг із Наказу Міністерства економіки України про бронювання, для уточнення даних. Але мобілізувати таких громадян не зможуть, оскільки, роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення таких працівників від мобілізації. Відповідно, таку повістку буде анульовано", – пояснюють адвокати.

Для того, щоб запобігти видачі повістки, особам з наявною "бронею" слід завжди мати при собі витяг від Міністерства економіки та показувати його співробітникам ТЦК за потреби.

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснила, чи мають право представники ТЦК відбирати водійські права.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!