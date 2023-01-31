'Це будуть дуже активні дії': у розвідці назвали наступну активну фазу війни

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що Україна зараз перебуває напередодні дуже активної фази війни. За його словами, росіяни продовжуватимуть брати кількістю попри значні втрати серед особового складу.

Водночас майстерність наших бійців та західна техніка допоможуть переламати перебіг наступальних дій окупантів. Про це Юсов сказав у ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ми перебуваємо напередодні дуже активної фази, і лютий, і березень – це будуть дуже активні дії. Насправді з огляду на той стан військ і техніки, які є у росіян, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається", – вказав він.

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Представник розвідки зазначив, що російське суспільство поки що терпить значні втрати окупантів.

"Але кількість трупів, які йдуть до росії, а також, зокрема, і важкопоранених, я думаю, рано чи пізно почне діяти і навіть на це зазомбоване суспільство", – додав Юсов.

Він також уточнив, що при обговоренні безпілотників, українці набагато випереджають окупантів за якістю та кількістю, і ця перевага лише зростатиме.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Водночас він вважає, що росіян чекає нова хвиля мобілізації.

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