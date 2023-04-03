'Це мав бути лише манікюр': доньки Дуейна 'Скелі' Джонсона перестаралися з макіяжем для батька (кумедне відео)

Відомий американський актор та бодибілдер Дуейн Джонсон, відомий під псевдонімом Скеля, показав, як проводить час разом зі своїми доньками. Зокрема, він дозволяє 7-річній Джасмін Лії та 4-річній Тіані Джії фарбувати себе.

У своєму Instagram він опублікував кумедне відео, як доньки вмовили його спочатку на манікюр, а потім дійшло діло й до макіяжу. З'ясувалося, що доньки актора ретельно пофарбували його перед важливою конференцією у "Зумі".

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"Те, що починається як "Тату, це буде лише манікюр", – написав актора та показав фото "дитячої роботи".

Відео дня

Дуейн Джонсон також показав відео, як доньки жартували, коли почали розфарбовувати його обличчя та лисину яскраво рожевою помадою.

Він передав їхній діалог:

– Тату, ми можемо зробити тобі макіяж?

– Немає часу, у тата zoom-зустріч через 10 хвилин.

– Будь ласка, це буде швидко!

– Гаразд, але зробіть це швидко, обробіть лише мої нігті, щоб я мав гарний вигляд.

Закінчилося все тим, що майже повністю вкритий помадою актор змушений був скасувати зустріч у Zoom.

"Мої два торнадо нестримно сміються без будь-якого милосердя. Я витрачаю годину, пробуючи відтерти губну помаду з голови та обличчя", – прокоментував дитячі жарти "Скеля".

Раніше Дуейн "Скеля" Джонсон показав, як дочки зробили йому макіяж та намагалися перетворити його на фею.

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