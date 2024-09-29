Це легко запам'ятати: як українською правильно називати жителів Молдови

Молдова – країна, що розташована у Східній Європі, яка має спільні кордони з Україною та Румунією. Її столицею є місто Кишинів.

Команда UAportal спільно з NV пояснюють, як правильно українською називати мешканців цієї держави.

Жителів Молдови коректно називати молдованами. Вони становлять найбільшу етнічну групу в країні. Окрім них, тут проживають росіяни, українці, гагаузи та представники інших національних меншин.

Офіційною мовою Республіки Молдова є румунська, яка є рідною для більш ніж 80% громадян країни.

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Цікаві факти про Молдову

Молдова – це держава, що не має виходу до моря.

Вона славиться своїм виноробством і є одним із ключових експортерів вина.

Багато мешканців Молдови володіють кількома паспортами, і найчастіше вони обирають румунське громадянство як друге.

Колись територія Молдови була частиною давнього моря.

Молдова є найменш відвідуваною країною серед європейських держав.

Родючі молдовські чорноземи належать до найкращих у світі.

Молдова протягом трьох років залишалася без президента. Це тривало до 2012 року, коли главою держави став Микола Тимофті. Раніше, через політичну кризу, посада президента в країні залишалася вакантною.

Раніше ми розповідали, як правильно говорити українською – навзаєм, взаємно або взаімно.

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