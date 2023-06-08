Цей лікарський засіб допоможе вберегти кабачки від гниття: лайфхак

Як і зі всіма рослинами, з кабачками бувають проблеми, хоча цей овоч невибагливий у вирощуванні. Що робити, якщо кабачки почали гнити, підкаже UaPortal.

Чому гниють кабачки

Овоч може почати гнити саме в період формування зав'язей. Причиною гниття є замала кількість світла при високій вологості. Також, негативно впливає на кабачки перепад температур.

Як запобігти гниттю кабачків

Щоб вберегти овоч від гниття зробіть підживку на основі йоду. Для неї вам знадобиться 10 мл йоду та 10 л води. Розчиніть йод у воді, підливайте коріння та побризкайте листя.

Також, можете вкривати на ніч кущі кабачків агроволокном та захищати їх від дощу за допомогою козирка з плівки.

Відео дня

Читайте також: Як зрозуміти, чого не вистачає помідорам: три важливі ознаки

Крім того, можете покласти біля куща цеглу. За день вона нагріється, а вноч буде віддавати тепло рослинам.

Який грунт обрати для кабачків

Добре для кабачків підходить нейтральний грунт, а найкраще – теплий і удобрений. В якості добрива підійде курячий послід, гній, стебла або бадилля.

Нагадаємо, ми вже писали, що треба враховувати під час висадки перцю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!