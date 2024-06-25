Євросоюз розпочав переговори про вступ України та Молдови до ЄС – Урсула фон дер Ляєн (відео)

25 червня 2024 року Україна та Молдова розпочали переговори щодо вступу до Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що шлях попереду буде важким, але сповненим можливостей.

Вона привітала обидві країни з початком переговорів, назвавши це важливою подією для народу України, Молдови та всього ЄС.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей", – сказала Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні.

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Президент України Володимир Зеленський днями наголосив, що офіційний початок переговорів про членство в ЄС є здійсненням мрії для українців, які понад два роки ведуть війну з Росією.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очолить українську делегацію на міжурядовій конференції в Люксембурзі, що відзначає офіційне відкриття переговорів.

Молдова, яка подала заявку на вступ до ЄС після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, також розпочала власний процес вступу. Міжурядова конференція відбудеться для офіційного запуску переговорів, підкресливши солідарність ЄС з обома країнами.

Хоча переговори можуть тривати роками, початок цього процесу надсилає потужний сигнал підтримки Україні та Молдові. Обидві країни стоять перед серйозними викликами, але їхній поступ в напрямку членства в ЄС демонструє рішучість і прагнення до європейських цінностей.

Україна та Молдова приєднуються до довгого списку кандидатів на вступ до ЄС, серед яких Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина. Однак Україна має амбіційні плани щодо вступу до ЄС до 2030 року, здійснюючи численні інституційні та правові реформи.

Нагадаємо, експерти розповіли, що Україні заважає вступити до Євросоюзу.

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