Фігура та психоемоційний стан скажуть 'дякую': фітнес-тренер Боржемська розповіла, як безпечно тренуватися в спеку

Влітку не варто забувати про тренування. Адже вони потрібні не лише для стрункої фігури, але й для нормалізації психоемоційного стану.

Про це повідомила фітнес-тренер Марина Боржемська у своєму Instagram. Вона зазначила, що заняття спортом на вулиці можна полегшити та зробити максимально безпечним.

"Влітку все більше часу хочеться проводити за келихом аперолю десь на пляжі, а на спорт інколи бажання й зовсім не залишається. Однак не варто забувати, що тренування потрібні не лише для стрункої фігури, а й для нормалізації психоемоційного стану", – сказала Боржемська.

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Таким чином фітнес-тренер радить влітку тренуватися з самого ранку. Тоді температура повітря буде комфортною, тому ви відчуєте приплив енергії, а бадьорість супроводжуватиме вас протягом цілого тоді. Проте, якщо у вас немає можливості тренуватися зранку, також комфортно буде після 19:00.

Не забувайте пити достатню кількість води. Марина радить випивати хоча б 0,5 мл води за декілька годин тренування. Також необхідно поновлювати водний баланс протягом самого заняття спортом кожні 15 хвилин.

Комфортний одяг. Варто обирати спортивний костюм з синтетичної вологовідводної тканини, адже вона вбиратиме піт і швидко висихатиме.

Користуйтеся сонцезахисним кремом перед тренуванням, оскільки сонячні опіки не дають тілу повноцінно охолоджуватися.

Інтенсивність тренування. За її словами, спорт влітку – це вже додаткове навантаження для організму. Тому при браку сил варто походити, глибоко подихати та зменшити складність тренування.

Місце для тренування повинне бути в тіні. Так ви уникнете сонячного удару.

Не забувайте про правильне харчування. Варо вживати більше фруктових та овочевих салатів. Також зменште кількість солі в стравах, адже вона затримує зайву рідину в тілі.

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