Фольга та чашка: незвичні способи заточки ножа для м‘сорубки та тертки

Кожна господиня часто використовує м’ясорубку та тертку тому з часом вони тупляться і продуктивність їх роботи падає. Не завжди є можливість віднести ножі м'ясорубки чи тертку на заточку до спеціаліста, тому пропонуємо вам спробувати самостійно зробити їх гострішими.

Наждачний папір

Візьміть кілька листів наждачного паперу зернистістю від 600 до 1200. Круговими рухами заточіть ножі. Тильна їх сторона заточки не потребує.

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Камінь

Точильний камінь можна придбати у господарському магазині. Він підходить для заточки ножів, пил та ножиць. Щоб заточити лезо, притисніть його до каменя і швидкими рухами обертайте по колу протягом 3-5 хвилин. Не забувайте і про сітку – її також треба точити.

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Кухоль для заточки тертки

Нижньою абразивною частиною чашки натріть леза тертки протягом 5 хв.

Фольга для заточки тертки

Скрутіть з фольги кульки та натріть їх на тертці. Тертя металу об метал зробить леза тертки гострими.

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