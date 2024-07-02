ДБР знайшло гелікоптер Мі-2 під час обшуків на Одеській митниці (фото, відео)

Державне бюро розслідувань (ДБР) продовжує розслідування незаконної діяльності на Одеській митниці. Цього разу під час огляду одного з контейнерів, які протягом 180 днів не були розмитнені, правоохоронці виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

За даними слідства, вертоліт перебував на митниці з 2007 року. Проте протягом 8 місяців повномасштабної війни з росією посадовці митниці не вживали жодних заходів для його оформлення.

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"Цей гелікоптер міг би виконувати бойові завдання на фронті, рятуючи життя українських захисників та наближаючи нашу перемогу", - наголошують у ДБР.

Одеська митниця тримала у контейнері гелікоптер. Джерело: dbr.gov.ua

Одеська митниця тримала у контейнері гелікоптер. Джерело: dbr.gov.ua

Одеська митниця тримала у контейнері гелікоптер. Джерело: dbr.gov.ua

Одеська митниця тримала у контейнері гелікоптер. Джерело: dbr.gov.ua

Одеська митниця тримала у контейнері гелікоптер. Джерело: dbr.gov.ua

Одеська митниця тримала у контейнері гелікоптер. Джерело: dbr.gov.ua

Одеська митниця тримала у контейнері гелікоптер. Джерело: dbr.gov.ua

Одеська митниця тримала у контейнері гелікоптер. Джерело: dbr.gov.ua

Наразі вертоліт вилучено та буде передано на потреби Збройних Сил України.

Слідчі дії у цій справі тривають. Встановлюються власники гелікоптера та обставини його переміщення. Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які допустили недбале виконання своїх службових обов'язків.

Це далеко не перший випадок виявлення зловживань на Одеській митниці. Раніше ДБР зафіксувало там збитки державі на суму понад 300 мільйонів гривень.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня дрони атакували у Липецьку одне з найбільших підприємств чорної металургії рф.

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