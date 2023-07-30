Де та як посадити картоплю, щоб отримати другий врожай: лайфхак для дачників

Посадка картоплі для отримання другого врожаю може бути здійснена різними способами, залежно від кліматичних умов та можливостей садівника. Один з підходів полягає у повторній посадці картоплі паралельно з дозріванням першого врожаю.

Читайте також: 11 фруктів та овочів, які варто посадити поряд із часником

Зазвичай, першу посадку картоплі проводять у квітні-травні, пише Зелена садиба. Після збору ранніх овочів, таких як зелень, редис і скоростиглі овочі, на цій же ділянці можна висадити картоплю для другого врожаю, приблизно наприкінці червня в середині липня.

Цей варіант підходить для прохолодного літа, коли бажано отримати другий врожай без затримок, пов'язаних з дозріванням першого. У такому разі, збір картоплі другого врожаю зазвичай здійснюється на початку жовтня перед настанням заморозків.

Відео дня

Інший підхід полягає в повторній посадці картоплі на місці першого врожаю. Прибравши ранню картоплю, залишають дрібні бульби у землі, а на їхнє місце, також приблизно наприкінці червня, висаджують літню картоплю для отримання другого врожаю. Такий підхід дозволяє ефективно використати грядку для подвійного урожаю.

Також є можливість висаджувати картоплю другого врожаю між рядами першого врожаю. Це особливо актуально, якщо з якихось причин першу картоплю доводиться садити пізніше або ця картопля має пізній строк дозрівання. В такому випадку слід дотримуватися відстані близько 70 см між рядами, щоб не заважати росту першого врожаю. Висаджують літню картоплю на цій самій грядці на початку липня.

Окрім правильного вибору методу посадки, догляд за другим врожаєм також має свої особливості. Важливо забезпечити додатковий полив, особливо в спекотні літні дні, коли ґрунт швидко висихає. Також варто піклуватися про захист молодого бадилля від фітофтори, що може швидко розповсюджуватися в умовах високої температури та вологості.

Картина успіху вирощування картоплі літнього посаду залежить від кількох факторів, таких як тип ґрунту, добрива та догляд. Заслуженою нагородою за правильну організацію догляду та посадки будуть якісний та смачний другий врожай картоплі, що може бути зібраний на початку листопада, до початку серйозних заморозків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які рослини найкраще вирощувати біля картоплі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!