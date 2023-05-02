Гель для душу та гліцерин: як захистити окуляри від запотівання

Навіть від найменшого перепаду температури скло в окулярах може запітніти. Це приносить доволі багато незручностей їх власникові. UaPortal розбирався, як уникнути цієї проблеми.

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Мило

Намажте сухим милом скло окулярів з обох боків. Потім повитирайте скло м’якою ганчіркою. Мило створить на склі захисну плівку, яка запобігатиме утворенню конденсату.

Гель для душу

Скло окулярів також можна обробити рідкими милом, гелем для душу чи шампунем. Не додавайте води. Протріть м‘якою ганчіркою.

Гліцерин

Гліцерин продається в будь-якій аптеці. Намастіть гліцерином скло окулярів, відполіруйте м’якою ганчіркою.

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Нагадаємо, ми вже писали, навіщо класти в сумку сухе мило.

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