Генетики знайшли предків ''крижаної людини'' Етці, яка тисячі років перебувала в льоду

Ще 1991 року турист знайшли в Ецтальських Альпах у Тіролі вморожену в лід мумію людини. Її назвали Етці. Біля тіла знайшли і спорядження – це була мідна сокира з тисовою рукояткою. На ті часи такий предмет був доволі складним у виготовлені.

Крижані рештки досліджували вчені з Інсбруцького університету в Австрії. Міжнародна група дослідників 10 років тому заявила, що аналіз ядерної ДНК Етці показав, що його предки по лінії батька мешкали на Тірренському узбережжі та Сардинії, а по лінії матері були місцевими, з Тірольських Альп.

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Предка Етці, як вважали науковці, належали до трьох різних груп: мисливців-збирачів, які вперше переселилися до Європи близько 40 000 років тому, раннім землеробам, що прибули з Близького Сходу близько 9000 років тому, і жителям євразійських степів.

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Останнє твердження здається дивним, адже вік мумії вчені визначили у 5300 років. І якщо датування міграції вірне (а вона багато разів перевірена ще раз), то степові народи (індоєвропейці) прийшли в Альпи вже через значний час після смерті Етці. До речі, науковці вважають, що він помер від втрати крові.

Допускається, що Етці перед смертельним пораненням взяв участь у бою, потім ніс на плечах пораненого чи вбитого товариша, потім вступив ще до одного бою, де отримав чергове поранення. Холод і серйозна крововтрата вбили чоловіка. І зважаючи на те, що все його спорядження залишилося при ньому, вороги Етці до його тіла не дісталися.

Щодо спорядження Етці, воно може вказувати, що за життя чоловік займав високе становище у своїй спільноті, швидше за все, був знатним воїном.

Нещодавно у журналі Cell Genomics вийшла робота міжнародної групи вчених під керівництвом палеогенетика Йоханнеса Краузе з Інституту еволюційної антропології Макса Планка у Лейпцигу. Науковці повторно проаналізували геном Етці і прийшли до висновків, які протирічать попереднім.

Новий аналіз геному виявився набагато точнішим і показав, що ДНК альпійської мумії не містить жодних ознак степового походження. Виявилося, що близько 90 відсотків предків Етці походять від близькосхідних землеробів (з Малої Азії), а решта — від мисливців-збирачів.

Новий аналіз ДНК Етці розповів вченим і про його зовнішність. З'ясувалося, що він був темношкірим — темнішим, ніж сучасні люди з переважно європейським корінням, але дещо не таким темним, як жителі Африки на південь від Сахари.

Крім того, генетики виявили варіант гена, який пов'язаний із підвищеним ризиком облисіння у чоловіків. У мумії збереглося обмаль волосся, що раніше пояснювали природними умовами. Автори нової роботи вважають, що Етці був практично лисим. На момент смерті йому близько 40 років.

Нагадаємо, вчені реконструювали обличчя жінки, яка жила 45 000 років тому.

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