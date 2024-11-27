Глобальні фінансові зміни можуть підштовхнути біткоїн до рекордних висот у 2025 році

Світовий фінансовий ландшафт перебуває на порозі значних змін, адже аналітики прогнозують можливе ослаблення долара США у поєднанні зі зростанням світової грошової маси. Ці фактори можуть створити сприятливе середовище для біткоїна, що може призвести до безпрецедентного зростання його вартості до 2025 року.

Індекс долара США (DXY) на критичному рівні

Індекс долара США (DXY), який вимірює вартість долара відносно кошика іноземних валют, зараз перебуває на рівнях значного опору. Головний аналітик з криптовалют у Real Vision Джеймі Коутс вказує, що падіння DXY може стати каталізатором зростання ризикових активів, включно з біткоїном. Він зазначив: "Індекс DXY міг досягти свого піку. Ефект затримки, на якому зараз зосереджені фінансові кола, все ще реальний, але зрештою ФРС знову підіймає "бичачий прапор" для ризикових активів. Бичачий ринок у 2025 році".

Індекс долара США. Джерело: unsplash

Розширення світової грошової маси (М2)

Грошова маса М2, яка охоплює готівку, чеки та легкодоступні депозити, з травня 2024 року демонструє зростання у річному вимірі. Це зростання історично корелює з бичачими циклами біткоїна. Коутс підкреслює важливість цієї тенденції, вказуючи, що позитивна динаміка М2 може стати рушійною силою для нового етапу зростання біткоїна.

Результати біткоїна на тлі монетарних змін

З моменту переходу грошової маси М2 у позитивну динаміку в травні, біткоїн зріс на 58%, що підкреслює його чутливість до змін у монетарній політиці. Аналітики прогнозують, що зі зростанням глобальної М2 до понад $127 трильйонів у 2025 році вартість біткоїна може досягти приблизно $132,000. Коутс зазначив: "У довгостроковій перспективі я очікую такого розвитку подій; це 12-місячний прогноз, заснований на лінійній залежності від ліквідності. Але цикли біткоїна не є лінійними. Я думаю, ми підемо набагато вище".

Вплив політичних змін

Результати останніх президентських виборів у США, де перемогу здобув Дональд Трамп, принесли ринокам новий оптимізм. Аналітики Bitfinex очікують, що майбутня адміністрація створить більш сприятливе регуляторне середовище для криптовалют, що може сприяти зростанню біткоїна. Вони заявили: "Ми очікуємо, що всі криптоактиви продовжать досягати нових максимумів у новому році після того, як адміністрація Трампа почне діяти, а галузь отримає переваги від дедалі сприятливішого регуляторного середовища".

Обіцянки дано, обіцянки виконано. Джерело: unsplash

Поєднання слабшого долара США, зростання світової грошової маси та сприятливих політичних змін створює передумови для потенційного ралі біткоїна у 2025 році. Інвестори та учасники ринку уважно стежать за цими факторами, розуміючи їхній потенціал для досягнення нових висот криптовалютою.

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