Готуйтеся до спеки: синоптикиня спрогнозувала, коли в Україну прийде справжнє літо

Весняна погода в Україні 2025 року виявилась надзвичайно нестабільною та непередбачуваною. Квітневе різке потепління змінилось на заморозки та сніг у травні.

Такі різкі перепади викликали серйозне занепокоєння серед аграріїв, адже очікується, що це може призвести до суттєвого зменшення врожаю. Метеоролог Вазіра Мартазінова пояснила причини такої нестійкої весняної погоди, поділилася прогнозами на літо, а також розповіла, чому цього року осінь може настати значно раніше, ніж зазвичай, пише Главред.

За її словами, цьогорічна зима була відносно теплою, а весна – вкрай контрастною. Особливо травень відзначився прохолодою та частими дощами. Тож виникає питання: що ж насправді відбувається з кліматом?

Основну увагу варто приділяти саме тому, як змінюється структура атмосферної циркуляції.

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Поточна весна – холодна й затяжна – вже стала звичною для України. Це явище пов’язане з тим, що грудень теплішає, тож сезонні межі зсуваються. Весна тепер приходить пізніше. Якщо раніше вона була відносно стабільною за температурними показниками, то тепер її початок дедалі частіше зміщується, що також змінює погодні патерни в регіоні.

Що ми спостерігаємо нині?

Над територією України активно проявляється різко виражена меридіональна циркуляція атмосфери. Це означає, що з півночі надходять потоки холодного повітря, так звані "язики холоду", які змінюються на теплі повітряні маси з півдня – "язики тепла". Такі зміни відбуваються стрімко, буквально протягом одного-двох днів охоплюючи всю територію. Унаслідок цього ми отримуємо різкі температурні перепади, коли буквально за добу може статися суттєве похолодання. Зазвичай це відбувається в тиловій частині циклонів – області зниженого тиску та опадами. А позаду них заходить холодне повітря з високим тиском. Саме така погодна картина супроводжувала нас узимку і триває цієї весни. Ми досі не можемо остаточно вийти з періоду холоду.

Проте подібні коливання вже незабаром завершаться. Цьогоріч травень відзначився рекордною кількістю опадів. Для порівняння: торік найбільше дощів припадало на квітень. Поточний сезон має іншу динаміку. До завершення місяця слід очікувати ще кілька дощових днів, подекуди – з сильними зливами. Крім того, можливі повторні хвилі похолодання. Вони будуть нерівномірними: після короткочасного зниження температур знову настане потепління. Такою залишатиметься погода не лише в кінці травня, а й на початку червня. Тож розраховувати на стабільний комфорт поки не варто.

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Яким буде літо в Україні?

Я надаю перевагу довгостроковим прогнозам –зазвичай охоплюю період у місяць або два. Тож наразі можна говорити про червень і першу половину липня.

Початок червня ще буде прохолодним. Однак у другій половині місяця очікується потепління, що наближатиме погодні умови до типово літніх. Суттєве зменшення кількості опадів і підвищення температури до +28 градусів створять відчуття літа. Водночас така тепла погода не буде стабільною.

У третій декаді червня можливе чергове похолодання, яке супроводжуватиметься дощами.

У цілому червень обіцяє бути доволі контрастним – із чергуванням тепла та прохолоди.

Натомість липень уже буде по-справжньому спекотним – із сталими високими температурами.

Чи варто українцям очікувати цього літа екстремальних температур – зокрема спеки до +40 градусів?

Скоріш за все, до таких високих температур цього року справа не дійде. Згідно з моїми прогнозами, липень дійсно буде спекотним, але не до рівня аномальної спеки.

Серпень навряд чи повторить температурні рекорди минулого року. На цей момент у моїх даних немає сигналів про подібну спеку, хоча можливі корективи у майбутньому.

Чому ж цьогоріч маємо таку погодну картину?

Арктичний центр тиску демонструє особливо низькі значення, через що його вплив поширюється на великі території, зокрема й на Україну та Європу. Нестійку погоду пояснює активна циклонічна діяльність і переважання зон низького тиску. Якщо подивитися на синоптичну карту, більшість фронтів мають холодний характер.

Однак у міру просування літа атмосферні процеси змінюватимуться. Фронти будуть зміщуватися на північ, звільняючи наш регіон від дощів. Завдяки цьому в Україні стане більше теплих і ясних днів.

Раніше ми розповідали, чи варто чекати заморозків у червні в Україні.

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