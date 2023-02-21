Говорив про гендерно-нейтрального бога, нацистів, бази НАТО, ядерну зброю: головні заяви виступу путіна

У вівторок, 21 лютого, російський диктатор владімір путін виступив з черговим посланням до Федеральних Зборів рф. Очікувано головними тезами звернення стали економічна ситуація на росії та проведення так званої "СВО" в Україні.

Як тільки путін почав своє звернення, він заявив, що зараз відбуваються "найважливіші історичні події у країні".

"Рік тому для забезпечення безпеки нашої країни було ухвалено рішення щодо проведення "спеціальної військової операції". росія прийшла на допомогу Донбасу. Ми робили все можливе, щоб розв'язати цю проблему мирними засобами... Але за нашою спиною готувався зовсім інший сценарій... Вони просто тягли час, заплющували очі на політичні вбивства, репресії, знущання з віруючих", – сказав він.

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путін почав запевняти, що росія "щиро прагнула мирного рішення" та "терпіла до останнього".

За його словами, у грудні 2021 року росія офіційно направила до США та НАТО "проєкти договорів про міжнародну безпеку, але отримала відмову".

Ось його тези щодо війни в Україні:

Ми крок за кроком вирішуватимемо завдання, що стоять перед нами. Донбас із 2014 року боровся і не здавався. Вірив та чекав, що росія прийде на допомогу.

Ми робили все можливе, щоб розв'язати проблему мирними засобами. Терпляче вели переговори, але за нашою спиною готувався зовсім інший сценарій. Країни Заходу тягли час, займалися гачкотворством, заохочували неонацистів до терористичних дій на Донбасі.

Пам'ятаємо ми і про потуги київського режиму отримати ядерну зброю. США та НАТО прискорено розгортали військові бази, секретні біолабораторії, готуючи поневолену Україну до великої війни. Вони грали на житті людей — грали крапленими картами.

росія була відкрита до діалогу із Заходом. Але у відповідь ми отримували невиразну чи лицемірну реакцію.

Загроза наростала з кожним днем. Не було сумнівів, що до лютого все було готове до каральної кривавої акції на Донбасі. Я хочу наголосити — це вони розв'язали війну, а ми використали силу, і використовуємо, щоб її зупинити.

Соромно – одній з українських бригад присвоїли назву "Едельвейс", як у гітлерівської дивізії. На українській техніці розпізнавальні знаки вермахту. А на Заході цього не помічають. Їм начхати, на кого робити ставку у боротьбі з росією.

Ремарка від редакції:

путін заявив, що росія не воює із народом України, "він став заручником західних господарів".

Чим більш далекобійні західні системи надходитимуть, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів.

Потім путін згадав про одностатеві шлюби, що "поширені на Заході". Він розповів, що "родина – це союз чоловіка та жінки", хоча при цьому заявив, що на росії "ніхто у приватне життя не вдирається":

"сім'я - це союз чоловіка і жінки, але ця істина піддається сумніву на Заході",

"мільйони людей на Заході розуміють, що їх ведуть до справжньої духовної катастрофи, еліти божеволіють, і це вже не лікується",

"ми зобов'язані захистити наших дітей від деградації та виродження".

Потім він запропонував усім присутнім на федеральних зборах вшанувати пам'ять про загиблих на війні хвилиною мовчання. Після чого заявив, що ініціював створити державний фонд, який допоможе сім'ям загиблих бійців: "За кожною родиною загиблого має бути закріплений персональний соцпрацівник".

Для своїх бойовиків президент росії хоче запровадити обов'язкову двотижневу відпустку без урахування часу на дорогу, щоб військовослужбовці могли бачитися з близькими, однак раз на пів року.

А "офіцери та сержанти, які показали себе грамотними командирами", вважає путін, повинні "пріоритетно висуватися на вищі посади на громадянці, у тому числі в органах влади".

Ще про Захід

На Заході громадянам кажуть, що в усьому винні росіяни. Які кошти використали проти нас – позбавити нас доступу до експортних ринків, це і крадіжка наших валютних резервів, спроби обвалити рубль та спровокувати руйнівну інфляцію.

Про санкції проти росії:

Вони намагалися за допомогою санкцій зруйнувати нашу країну зсередини. Але їхній розрахунок не виправдався.

Ми забезпечили стабільність економічної ситуації, захистили громадян, зберегли робочі місця. У березні було запущено пакет заходів щодо підтримки бізнесу та економіки на загальну суму близько трильйона рублів. І це не є емісійною політикою. Все на міцній ринковій основі робиться. За підсумками 2022 валовий продукт знизився.

Нам пророкували спад економіки 20-25%, 10%. Валовий внутрішній продукт знизився на 2,2%. Хоча нам пророкували обвал економіки.

Зміцнена логістика, зв'язок із передбачуваними партнерами.

Роль рубля у міжнародних розрахунках у порівнянні з груднем 2021 року подвоїлася.

І далі працюватимемо над розвитком безпечної системи міжнародних розрахунків, незалежної від долара.

Самі своїми руками все роблять. Це не ми скорочуємо розрахунки у доларах та інших універсальних валютах.

Є такий вираз – гармати замість олії. Оборона – пріоритет, але ми не маємо повторювати помилок минулого.

Про економічні бгала, що так і "сипляться на росію"

Ми маємо все для того, щоб і безпеку забезпечити, і створити все для розвитку країни. У цій логіці ми діятимемо й надалі.

Базові галузі економіки наростили виробництво. Обсяги введення в дію житла зросли. російські аграрії зібрали рекордний урожай понад 150 млн тонн зерна.

До 30 червня 2023 року ми зможемо довести загальний обсяг експорту зерна до 55-60 млн тонн. Це здавалося казкою, нездійсненним планом. Нещодавно 60 млн зібрали взагалі по році, а зараз - це експортний потенціал.

У нас є умови для проривів та на інших напрямках. Ми не допустили просідання ринку праці. Він став комфортнішим, ніж раніше. Безробіття зараз 3,7% – історичний мінімум.

У третьому та четвертому кварталах відзначалося зростання, підйом.

На перший план виходять нові перспективні світові ринки, наш власний внутрішній ринок, не постачання сировини за кордон, а виробництво продукції з високою доданою вартістю.

Прогнозується зростання внутрішнього попиту. Наші компанії зможуть зайняти ніші, які звільняються після відходу західних компаній. Ми бачимо ті проблеми, які нам треба вирішувати у логістиці. Нині зміни у структурі економіки – життєва необхідність.

Про "перемоги"

Треба прибрати будь-які міжвідомчі образи та недомовки – все на діло. Успішний старт нових підприємств – це перемога. Школа чи дитячий садок – це перемога. Наукове відкриття та нова технологія – теж перемога. Внесок у спільну справу.

Знайшов спосіб витягти більше грошей з росіян:

Потрібно стимулювати надходження накопичень громадян у сферу інвестування. Важливо створити додаткові умови для громадян вкладати гроші та заробляти усередині країни.

Гарантувати збереження вкладів громадян у пенсійні накопичення.

Пропоную встановити удвічі велику суму для гарантії пенсійних накопичень – до 2800 тисяч рублів.

Потрібно враховувати, в якій ситуації розвивався великий бізнес. Технології – у країнах, ринки збуту – у країнах. І капітали почали витікати туди. Замість того, щоб розширювати виробництво, створювати робочі місця у росії, вони витрачалися на закордонні маєтки. На першому етапі багато йшло на споживання. А де багатство – там і діти, їх освіта та майбутнє. Відстежити та запобігти такій ситуації.

Про російський бізнес

Образ Заходу як притулку для капіталів виявився фальшивкою. Ті, хто планував жити за кордоном, багато що втратили. Їх там просто пограбували. Забрали навіть законно зароблені кошти. Я якось сказав: замучитеся пил ковтати, бігаючи судами та чиновниками, щоб повернути свої гроші. Так і сталося.

Ніхто з простих громадян не пошкодував тих, хто втратив свої капітали у закордонних банків, тих, хто втратив яхти та палаци за кордоном. У розмовах на кухні люди, напевно, пригадали і приватизацію, і показну розкіш так званих нових росіян.

Великий бізнес визначає соціально-економічну ситуацію в багатьох регіонах, і коли власники такого бізнесу залежать від урядів, які проводять недружню політику щодо росії, це небезпечно. Таке становище терпіти не можна.

Хтось хоче доживати повік в заарештованому особняку - ми на це не робимо замах. Але для Заходу ці люди залишаться другорядними чужинцями. І гроші, і зв'язки, і куплені титули не допоможуть. Вони мають зрозуміти: вони там другий сорт. Є й інший вибір – бути зі своєю Батьківщиною, працювати для своїх земляків. Таких підприємців, таких справжніх бійців у бізнесі, у нас багато. За ними майбутнє вітчизняного бізнесу.

Усі мають зрозуміти: і джерела благополуччя, і майбутнє мають бути тут, у росії. Тоді ми створимо самодостатню економіку, яка не закривається від світу, а використовує всі переваги.

путін закликав бізнесменів не чіплятися за минуле та вкладатися в росію: "Відкриваються великі перспективи розвитку інфраструктури, внутрішнього туризму. А принижуватися і бігати з простягнутою рукою до Заходу марно. Не треба чіплятися за минуле. Ви сильні люди – я знаю багатьох у бізнесі – запускайте нові проєкти, вкладайтеся в росію, допомагайте освіті, культурі та спорту. І примножте капітали, і заслужите подяку людей на покоління вперед".

Про загрози, які начебто надходять з Заходу та від країн НАТО, про ядерний потенціал росії

На початку лютого цього року прозвучала заява Північноатлантичного альянсу з вимогою до Росії "повернутись" до ДСНО. Включно з допуском інспекцій на наші об'єкти. Театр абсурду. Нам відомо, що Захід причетний до спроб Києва завдати ударів по базах нашої авіації. тепер вони хочуть оглядати наші військові об'єкти. В умовах сьогоднішнього протистояння це звучить як марення. Нам оглядати свої об'єкти вони не дають. Наші заявки відхиляються за формальними підставами.

США і НАТО прямо говорять, що їхня мета - завдати стратегічної поразки Росії. І після цього вони збираються роз'їжджати, як ні в чому не бувало, нашими оборонними об'єктами?

Виступивши зі своєю колективною заявою, НАТО зробило заявку на те, щоб стати учасником ДСНО. Ми згодні. Більше того, ми вважаємо, що така постановка питання назріла. У НАТО входить не одна ядерна держава. Ядерні арсенали є і в інших країнах, вони розвиваються та спрямовані проти росії. Не зважати на це ми не маємо права.

Був момент, коли наші відносини вийшли на такий рівень, коли росія та США заявили, що не вважають один одного супротивниками. Все залишилося у минулому. Наші стосунки деградували, і це цілком "заслуга" США.

США розпочали перегляд підсумків Другої світової війни та будівництва світу по-американськи, в якому є лише один лідер. Спланували та здійснили цілу низку воєн, і все з однією метою – зламати створену після Другої світової війни структуру міжнародних відносин. Вони хочуть зафіксувати своє глобальне домінування.

Розвиваються нові центри розвитку та впливу. Це природний процес. Але неприпустимо, що США почали перекроювати світ лише під себе, виходячи зі своїх егоїстичних інтересів. А зараз висувають ультиматуми: ви виконуєте договори, у тому числі СНО, а ми поводитимемося, як заманеться. Це або верх лицемірства та цинізму, або верх дурості. Але ж вони не дурні люди. Нам стратегічну поразку хочуть завдати та інспектувати наші об'єкти.

росія припиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Деякі діячі у Вашингтоні, як відомо, замислюються про натуральні випробування своїх ядерних озброєнь. Ми повинні бути готовими до випробувань своєї зброї. Першими ми цього не робитимемо. Але ні в кого не повинно бути ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований.

Кульмінація путінського "стендапу": "Ми маємо бути гідними наших великих предків. Ми маємо йти вперед".

Минулого року, нагадаємо, російський диктатор владімір путін виступив на дискусійному клубі "Валдай" 27 жовтня. Тоді він також звинувачував у всіх бідах на росії Захід.

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