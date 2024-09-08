Графік магнітних бур на наступний тиждень: коли очікується надпотужний шестибальний шторм

За даними метеорологічних служб, найближчими днями Землю накриє потужна магнітна буря. Вона може спричинити нездужання та погіршення самопочуття.

Зокрема, за прогнозами сервісу Meteoagent, 10 вересня очікується магнітна буря рівня К-індекс 6, що відповідає червоному рівню небезпеки. Це означає, що геомагнітне поле Землі зазнає значних збурень, що може вплинути на здоров'я метеозалежних людей, а також на роботу електроніки.

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Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у вересні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Під час таких бур сонячний вітер взаємодіє з магнітосферою Землі, що може викликати різноманітні явища, такі як полярні сяйва, а також негативно вплинути на роботу супутників і систем зв’язку.

Як підготуватися до магнітної бурі?

Метеозалежним людям рекомендується заздалегідь підготуватися до можливих нездужань. Бажано мати під рукою необхідні ліки, а також уникати стресів і перенапруження.

Людям з хронічними захворюваннями варто проконсультуватися зі своїм лікарем щодо коригування лікування на період магнітної бурі.

Які симптоми можуть виникнути під час магнітної бурі?

Головний біль

Запаморочення

Слабкість

Безсоння

Зміни настрою

Підвищення артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур?

Дотримуйтесь режиму дня.Їжте здорову їжу.Виділяйте достатньо часу на сон.Уникайте стресів.Проводьте більше часу на свіжому повітрі.Займайтеся фізичними вправами.

Важливо пам'ятати, що індивідуальна реакція на магнітні бурі може відрізнятися. Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття, обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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