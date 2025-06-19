Грози та дощі накриють Україну: яким областям варто готуватися до негоди

До кінця поточного тижня в Україні зберігатиметься нестабільна погода з періодичними опадами та грозами. Температурний фон у більшості регіонів буде досить комфортним, а найтепліше – традиційно на Закарпатті та півдні, де повітря прогріватиметься до +29°.

Такий прогноз оприлюднив синоптик Ігор Кібальчич на сайті meteoprog.

Прогноз на 19 червня

У ніч на четвер суттєвих опадів не очікується, проте вдень у північних, східних і подекуди центральних областях пройдуть короткочасні дощі з можливими грозами. Швидкість вітру становитиме 7–12 м/с, місцями вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+15 °С, удень – +19…+24 °С, а в південних регіонах і на Закарпатті повітря прогріється до +24…+29 °С.

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Прогноз на 20 червня

У ніч проти п’ятниці невеликі дощі можливі подекуди на південному сході, а вдень – у північних регіонах. На більшій частині території України переважатиме суха погода. Швидкість вітру становитиме 7–12 м/с, а в Лівобережній частині країни вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Нічна температура коливатиметься в межах +8…+14 °С, удень повітря прогріється до +18…+23 °С, а місцями на півдні – до +24…+29 °С.

Прогноз на 21 червня

Субота пройде під впливом антициклону, що забезпечить переважно ясну погоду без опадів. Вітер ослабне до 5–10 м/с. У нічні години очікується зниження температури до +8…+13 °С, а вдень повітря прогріється до +20…+25 °С. У південних районах і на Закарпатті буде тепліше – до +26…+28 °С.

Прогноз на 22 червня

У неділю в більшості регіонів збережеться малохмарна та суха погода, лише вдень у західних областях місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде слабким – 3–8 м/с. Уночі температура коливатиметься від +10 до +15 °С, вдень підніметься до +22…+27 °С, а на півдні – до +29 °С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відома синоптикиня поділилася позитивним прогнозом погоди для України.

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