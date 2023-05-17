Хайлайтер та олівець для губ: як візуально збільшити губи

Помада – це незамінна супутниця кожної жінки. Але не всі вміють вдало підбирати колір цього косметичного продукту, внаслідок чого губи візуально зменшуються. Щоб зробити губи пухкішими, варто обирати нюдові кольори помади.

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Якщо у вас маленькі губи, краще відмовитись від помади червоного, винного, бордового та рожевого кольору, а звернути увагу на нюдову, персикову або коралову помади. В такому випадку акцент у макіяжі робіть на очі.

Також, є спеціальні блиски доя губ з ефектом збільшення, які містять ментол та гіалуронову кислоту, які роблять губи пухкішими.

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Як візуально збільшити губи:

– промальовуючи контур губи олівцем злегка виходьте за контур;

– на верхню губу наносьте трохи хайлайтеру;

– різними кольорами помад робіть градієнт;

– використовуйте блиск.

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