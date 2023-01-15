Ходіть як пінгвін та пийте каву: фіни розповіли, як зберігають тепло та насолоджуються зимою

Зима – далеко не найзатишніша пора, хіба що ви не вирішили провести весь холодний сезон під ковдрами у теплому ліжку. Кожен, хто хоч раз на тиждень виходить взимку на вулицю і стикається з морозним вітром, снігом та некомфортною температурою, задумується про те, чи можливо пережити ці три місяці комфортно та з відчуттям тепла. Звичайно можна. От, наприклад, фіни, які звикли до дуже низьких теператур, точно знають, як зарадити цій проблемі. Головними лайфхаками, які допоможуть насолодитися зимою, поділилися This is Finland та Student life.

Пийте каву

Кава змушує рухатися холодними темними зимовими ранками, це дає сили прожити день. Статистика показує, що споживання кави на душу населення у Фінляндії становило 11,92 кілограма (у 2009 році), приблизно 3,8 чашки кави на день (порівняно з 4,09 кілограма на людину в США або 7,35 кілограма в Швеції). Напій, який п’ють більшість фінів, легко обсмажений і трохи гіркуватий, на відміну від кави на континенті.

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Подача кави є важливим фінським звичаєм. Більшість сімейних свят, особливих подій на роботі, прийомів для спортсменів і візитів друзів включають стіл, накритий красивими кавовими чашками та тістечками. Фіни п’ють каву скрізь і знайдуть будь-яке виправдання, щоб отримати ще одну кавову чашку.

Інші гарячі напої, чай, какао, гарячий сік чорної смородини та "glögi", нордичний варіант глінтвейну, також популярні серед фінів взимку.

Кутайтесь тепло

Секрет комфорту в холодну погоду простий: одягайте багато тонших шарів, а не один надтовстий предмет одягу. Кілька шарів вловлюють тепле повітря та зігрівають вас. Вони також дозволяють вам зняти деякі шари, коли ви входите в приміщення, щоб ви не перегрілися. Це правило стосується і ваших ніг. Не забувайте одягати легінси під штани, і вам буде набагато тепліше.

Якщо ви використовуєте прийом багатошаровості, ви зможете максимально використати одяг, який у вас уже є. Немає необхідності купувати на зиму абсолютно новий гардероб. Тим не менш, вам знадобиться кілька речей для зими:

Тепле пальто або куртка. Якщо ви купуєте лише один варіант, шукайте вітрозахисний і з капюшоном.

Тепла шапка, яка закриває вуха.

Теплі рукавиці. У дуже холодну погоду надягайте під рукавиці тонкі рукавички. Таким чином ви зможете зняти рукавиці, щоб відімкнути двері або знайти свою автобусну картку, не охолодивши пальців.

Шарф.

Теплі шкарпетки. Вовняні шкарпетки будуть тепліше бавовняних або синтетичних.

Вітрозахисне, водонепроникне взуття. Повірте, жити набагато приємніше, коли ваші ноги в теплі та сухості.

Подумайте про пару вітрозахисних штанів, які можна одягнути поверх звичайних штанів у особливо холодні дні.

Ходіть як пінгвін

Однією з зимових небезпек є крижана земля. Вона може бути надзвичайно слизькою. Щоб не впасти, потрібно опанувати нову ходу. Уповільніть темп, трохи зігніть коліна і робіть менші кроки. Це може здатися дурним, але це допомагає.

Коли земля замерзла, вибирайте взуття з розумом. Зараз не час для туфель на шпильці. Носіть взуття на плоскій підошві з фактурною прогумованою підошвою. Ви можете навіть вирішити купити пару взуття з металевими шипами, які вчіплюватимуться в лід при ходьбі.

Завітайте в сауну

Сауна – це обов’язковий атрибут фінів, і не дивно. У цій країні з приблизно 5,4 мільйонами людей і 2,6 мільйонами житлових будинків є щонайменше два мільйони саун. Число зростає, оскільки більшість нових квартир мають електричну сауну поруч із ванною кімнатою.

У фінів є сауна, щоб завершити вечір після занять спортом, після важкої роботи, в ім’я дружби та єдності, щоб відзначити кінець переговорів або просто тому, що сьогодні день сауни. Сауна є природною частиною великих свят, таких як Різдво та Середина літа. Всупереч загальноприйнятій думці, люди не змагаються, хто найкраще витримає тепло сауни або хто довше залишиться в гарячій кімнаті. Вони вважають температуру приблизно 80 градусів за Цельсієм розумною.

Взимку сауна – чудове місце для зігрівання обмерзлих пальців рук і ніг. Це місце для відпочинку, спокою та глибоких роздумів. Досвід сауни включає в себе втечу від напруги повсякденного життя в іншу реальність, до спокою та задоволення. Дехто каже, що занурення в ополонку в льоду озера чи моря є однією з насолод у сауні біля води взимку. Це, безсумнівно, покращить ваш кровообіг і, принаймні, змусить вас відчути себе в тонусі.

Утепліть житло

У Фінляндії активно розвиваються будівельні технології, які заощаджують енергію та використовують відновлювані природні ресурси. Згідно з будівельними нормами вікна в новобудовах повинні бути потрійними, а новітні технології дозволяють використовувати вікна як сонячні панелі. У зовнішні стіни будинків закладається протягнепроник і шар теплоізоляційного матеріалу товщиною не менше десяти сантиметрів.

Доступні різні варіанти опалення, але централізоване опалення є ефективним, економічним і екологічним способом опалення великої кількості об’єктів. Це економить близько 30 відсотків енергії порівняно з окремим виробництвом тепла та електроенергії. Ця форма опалення виробляється на електростанціях, які когенерують тепло та електроенергію. Це тепло передається воді, яка потім циркулює по мережі труб до радіаторів у будинках, а потім повертається на електростанцію для повторного нагрівання та переробки.

Залишайтеся активними

Хоча холодні місяці спокусливо провести, згорнувшись калачиком під ковдрою, для вашого фізичного та психічного здоров’я краще залишатися активними. Пройтися пішки або проїхатись на велосипеді до роботи темного ранку змусить вас глибоко дихати свіжим повітрям і може допомогти правильно прокинутися. Якщо вам не подобається ідея робити фізичні вправи взимку на дворі, тоді відвідайте тренажерну залу.

Нагадаємо, жителі Норвегії також поділилися 10-ма лайфхаками, які допоможуть швидко зігрітися взимку. Якщо ви досі не знайшли для себе корисних лайфхаків, тоді можливо саме ця стаття зможе вам допомогти.

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