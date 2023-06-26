Їхні стосунки приречені: названо пари за знаком зодіаку, які не зможуть бути разом

Якщо одних людей буквально тягне один до одного і в них одразу все виходить, іншим дуже складно побудувати щасливі стосунки. Астрологи кажуть, що справа в тому, що знаки зодіаку мають величезний вплив на те, як людина проявляє себе в коханні. Усього є шість пар, яким не судилося бути щасливими разом.

Овен та Козеріг

На перший погляд, Овен та Козеріг – дуже схожі знаки зодіаку. Люблять конкуренцію, вкрай вимогливі та вперті. Однак Овен – справді спонтанна людина, яка ненавидить рутину, перебуває у постійному русі, життя для неї – пригода. Козероги люблять стабільність, вона їм потрібна для щастя. Овну та Козерогу дуже важко побудувати гармонійні стосунки через їх різні пріоритети.

Телець та Стрілець

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Одне з найгірших зодіакальних поєднань – це Телець та Стрілець. Для Тельця традиції є надзвичайно важливим елементом життя, він ставить їх на перше місце. Стосунки, в які він вступає, є постійними, навіть якщо він не почувається в них комфортно. Стрілець – вогненний знак зодіаку, який ставить на чільне місце свободу. Йому потрібно багато свободи для розваг та подорожей. Їм важко спілкуватися один з одним, тому що вони хочуть від життя різних речей.

Близнюки та Діва

Ці знаки зодіаку справді розумні, але зовсім по-різному. Діви – начитані інтелектуали, а Близнюки від природи проникливі. Близнюки постійно потребують компанії, розваг. Діви воліють усамітнення. Близнюки вкрай нетерплячі, тому зазвичай розривають стосунки з Дівою.

Рак та Водолій

Рак і Водолій мають величезний емоційний розрив. Рак – один із найчутливіших та емоційних знаків зодіаку. Йому потрібно багато ласки, ніжності. Водолії, перш за все, індивідуалісти, без часу тільки на себе вони не впораються. Посвята сім'ї не для них, у них великі плани на майбутнє. У стосунках обидва ці знаки задихнуться, Рак пожертвує своїми пріоритетами заради Водолія, а Водолій почуватиметься пригніченим Раком.

Лев та Скорпіон

На перший погляд, стосунки між Левом і Скорпіоном здаються дійсно перспективними. Адже вони сповнені спонтанності. Однак за всім цим ховається справді токсична поведінка. Обидва ці знаки люблять контролювати. У цих стосунках не буде компромісів, будь-які суперечки дуже важко закінчуватимуться і рано чи пізно призведуть до розриву.

Терези та Риби

Терезів і Риб поєднує не тільки фізична краса, а й чарівність, яка приворожує всіх навколо. Однак ці знаки вкрай нерішучі, що негативно впливає на їх стосунки. Обом потрібно багато уваги, їм завжди хочеться, щоб їх любили, що виливається у взаємні ревнощі один до одного. Терези та Риби не можуть створити тривалі стосунки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.