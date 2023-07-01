Їм можуть розбити серце: три знаки зодіаку чекають великі проблеми в липні

Липень 2023 року стане часом випробувань на міцність для трьох уродженців зодіакального кола – у стосунках із другою половинкою виникнуть проблеми, які поставлять під питання майбутнє пари. Якщо сторони не навчаться шукати компроміси, то розриву не уникнути.

За словами астрологів, у зоні ризику Овни, Близнюки та Скорпіони. Їм потрібно набратися терпіння та навчитися не лише слухати, а й чути партнера, а також разом вирішувати питання, які турбують.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку відчують себе у "пастці" – у стосунках стало так багато рутини, що почуття згасли. Більше того, Овни почнуть підозрювати свою другу половинку у зрадах. Їм треба сісти і відкрито поговорити про все, а не накидатись один на одного з докорами.

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Близнюки

Відбудуться події, які змусять Близнюків інакше поглянути на другу половинку, причому – у негативному світлі. Уродженцям знаку вже давно настав час розібратися у своїх почуттях, і якщо стосунки стали токсичними і в них нещасливі обоє, то настав час розлучитися.

Скорпіон

Скорпіонів мучитиме якась непроясненість у стосунках, вони давно підозрюють партнера в невірності, але поговорити про це не наважувалися. Сварки у липні можуть перейти ту межу, після якої бути разом буде неможливо.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.