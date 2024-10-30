Чи мають право на відстрочку від призову студенти іноземних ВНЗ

Право на відстрочку від призову поширюється на українських студентів стаціонару, за винятком тих, хто здобуває другу вищу освіту або навчається на нижчому освітньому рівні. Особлива ситуація склалася зі студентами закордонних університетів.

Цю тему прокоментувала правозахисниця Вікторія Панченко. Вона наголосила, що студенти іноземних вишів не можуть отримати відстрочку від призову. Про це в інтерв'ю ТСН розповіла адвокат Вікторія Панченко.

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Причина полягає в тому, що закордонні навчальні заклади не мають української ліцензії та не провадять освітню діяльність на території України. Через це вони позбавлені доступу до ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).

Як наслідок, іноземні виші не спроможні видати необхідну довідку про навчання студента з інформацією щодо дотримання послідовності здобуття освіти.

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