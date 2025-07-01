Липневі ціни на бензин і дизель: експерт розповів, чого очікувати

Військовий конфлікт на Близькому Сході безпосередньо вплинув на вартість пального. Ціни на бензин, дизельне паливо та газ залишаються нестабільними, адже ситуація на ринку постійно змінюється через вплив світових подій.

Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко поділився прогнозом щодо цін на пальне в липні. Про це повідомляє сайт "Факти".

"Ціна на нафту та її котирування в Європі зростали протягом десяти днів. За цей час до України надійшло не так багато дорогого пального. Проте у нас такі коливання оперативно впливають на оптові та роздрібні ціни. Українські оператори швидко відреагували – вже на другий день розпочалося підвищення цін. В результаті за цей період бензин і дизель на заправках подорожчали приблизно на три гривні", – пояснив Сіренко.

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Експерт також повідомив, що вже 24 червня спостерігалося різке зниження цін на нафту через повідомлення про можливе припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

"Сподіваюся, що у липні ціни на бензин і дизельне паливо знизяться приблизно на ті ж три гривні. Це означає падіння приблизно на 5,8%. Далі подивимося, до яких показників прийдуть ціни після червня і як змінюватимуться котирування на ринку. В Україні ми не маємо впливу на світові котирування. Проте наразі немає ознак для подальшого підвищення вартості пального на АЗС", – зазначив аналітик.

Сіренко додав, що незважаючи на коливання на нафтовому ринку, зараз пального достатньо і дефіциту не передбачається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому бензин розбавлятимуть спиртом і як це позначиться на якості та цінах на пальне.

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