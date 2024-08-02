Через небезпечного шкідника в Києві оголосили про карантин (фото)

У Києві оголошено карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев – вузькозлатки ясеневої смарагдової. Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві повідомило про запровадження відповідних заходів на території столиці.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА підтвердив, що шкідник не становить загрози для людей та тварин, тож обмежень на відвідування зелених зон не буде.

Карантинні заходи включатимуть візуальні перевірки дерев, відбір зразків для фітосанітарної експертизи та обробку заражених дерев механічними, хімічними або термічними методами.

У разі неможливості забезпечення належного фітосанітарного захисту, пошкоджені дерева будуть санітарно утилізовані. Карантин набуде чинності з дня, наступного за днем опублікування відповідного розпорядження КМДА.

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Вузькозлатка ясенева смарагдова вперше була виявлена в Україні у 2019 році в Луганській області, і з того часу її присутність зафіксована також у Харківській області та в Києві. Цей шкідник, що становить загрозу для ясенів, може призвести до їх повного зникнення за 1-2 роки після зараження.

Вузькозлатка ясенева смарагдова (Agrilus planipennis Fairmairе). Джерело: rivneprod.gov.ua

Вузькозлатка ясенева смарагдова (Agrilus planipennis Fairmairе). Джерело: rivneprod.gov.ua

Вузькозлатка ясенева смарагдова (Agrilus planipennis Fairmairе). Джерело: rivneprod.gov.ua

Вузькозлатка ясенева смарагдова (Agrilus planipennis Fairmairе). Джерело: rivneprod.gov.ua

Смарагдова ясенова вузькотіла златка (ЯСВЗ) – небезпечний шкідник, який вражає ясени, горіхи та інші листяні дерева. Цей шкідник здатен атакувати навіть здорові дерева, які можуть загинути через два-три роки.

Жуки, довжиною від 7,5 до 15 мм, активні з травня до серпня, харчуються листям дерев і можуть перелітати на відстань до 1 км. Самки відкладають до 90 яєць на кору дерев, з яких через 7-10 днів виходять личинки, що пошкоджують кору і луб. Личинки зимує в корі, а навесні окуклюються.

Вузькозлатка ясенева смарагдова (Agrilus planipennis Fairmairе). Джерело: rivneprod.gov.ua

Вузькозлатка ясенева смарагдова (Agrilus planipennis Fairmairе). Джерело: rivneprod.gov.ua

Вузькозлатка ясенева смарагдова (Agrilus planipennis Fairmairе). Джерело: rivneprod.gov.ua

Для боротьби зі златкою важливо своєчасно виявляти її присутність. На ранніх стадіях зараження виявити шкідника складно, тому використовуються феромонні пастки. Ознаки зараження включають розріджену крону, жовтіючі листя та тріщини на стовбурі. Поширенню шкідника сприяють організації, що займаються озелененням і лісорозсадники. Завезення комах з дерев’яною тарою з Китаю також є ризиком.

Традиційні хімічні методи боротьби неефективні, тому заражені дерева вирубують та знищують.

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