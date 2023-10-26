Позбудьтеся неприємностей завдяки одній популярній спеції

Лавровий лист має багато значень у забобонах. Він вважається символом перемоги, успіху, багатства та щастя.

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Його часто використовують для залучення удачі та везіння. Наприклад, у багатьох країнах заведено кидати лавровий лист у вогонь на Новий рік, щоб залучити удачу на наступний рік. Або ж лавровий лист кладуть у гаманець та носять із собою, аби залучити гроші.

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Як повідомляє "Санте", лавровим листом обкурюють будинок. Вважається, що таким чином можна вигнати нечисть з будинку та гармонізувати стосунки з близькими.

Цій популярній приправі приписують духовні та енергетичні властивості.

Щоб провести ритуал, просто спаліть лавровий лист в невеликій місткості з негорючого матеріалу. Дайте листку погоріти принаймні 10 хвилин, а потім загасіть полум'я.

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