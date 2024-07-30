Відомий американський прогнозист передбачив перемогу кандидатів у президенти США: Трамп чи Гарріс

Відомий американський прогнозист Аллен Ліхтман, який протягом 40 років точно передбачав результати всіх президентських виборів у США, висловив свої припущення щодо майбутньої гонки між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Ліхтман оновив свою модель прогнозування, враховуючи, що президент Джо Байден не братиме участі в виборах, і Гарріс стає ймовірним кандидатом від Демократичної партії, повідомляє dailymail.co.uk.

Аллен Ліхтман. Джерело: Скриншот з Fox News

В основі моделі Ліхтмана лежать тринадцять факторів, які визначають шанси кандидатів на перемогу. Наразі ці фактори вказують на те, що Гарріс має перевагу, оскільки вона не зіткнулася з серйозними суперниками і економічна ситуація є стабільною. Ліхтман також зазначив, що демократи змогли уникнути внутрішніх конфліктів, об'єднавшись навколо Гарріс.

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Професор Ліхтман планує зробити офіційний прогноз на вибори після з’їзду Демократичної партії у серпні, але вже зараз він схиляється до перемоги Гарріс. Він також вказав, що нова енергія в кампанії Гарріс може знизити підтримку кандидатів від третіх партій, що додатково зміцнить її позиції.

Попри це, Ліхтман наголошує, що ситуація залишається непередбачуваною, і багато чого може змінитися до дня виборів. Опитування показують, що президентська гонка залишається дуже близькою, а Трамп наздоганяє Гарріс, що свідчить про напружену боротьбу в ключових штатах.

Зрештою, остаточний прогноз Ліхтмана буде зроблений у серпні, але поточні дані вказують на те, що Гарріс має реальні шанси стати наступним президентом США.

Раніше політичний експерт зауважив, що Байден переграв Трампа рішенням поступитися місцем у передвиборчій гонитві Камалі Гарріс.

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