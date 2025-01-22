Кабмін розпочне виплату субсидій на житло переселенцям: подробиці

Кабінет Міністрів України з 29 січня починає виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"З 29 січня розпочинається програма підтримки внутрішніх переселенців. Виплати субсидій на оренду житла допоможуть значно зменшити фінансове навантаження на сімейні бюджети", — зазначив прем'єр.

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