Кабмін прийняв рішення не виплачувати вчителям за простій: про що йдеться

Уряд України ухвалив рішення, яке суттєво вплине на фінансове забезпечення освітян. З 13 серпня 2024 року змінюються правила виплати освітньої субвенції, зокрема, скасовується фінансування за простій для вчителів, які перебувають за межами України. Про це пише Zn.ua.

Що це означає?

Раніше, навіть якщо школа була тимчасово непрацездатною через бойові дії або окупацію, а вчителі були змушені виїхати за кордон, вони продовжували отримувати зарплатню. Тепер ця практика скасовується. Виплати за простій надаватимуться лише тим педагогам, які перебувають на території України. Це стосується не лише вчителів загальноосвітніх шкіл, а й працівників інклюзивно-ресурсних центрів.

Які наслідки цього рішення?

Зменшення доходів для частини освітян: Вчителі, які вимушено покинули країну, втратять частину свого доходу.

Вчителі, які вимушено покинули країну, втратять частину свого доходу. Стимулювання повернення в Україну: Нові правила можуть спонукати вчителів повертатися додому, щоб продовжувати працювати.

Нові правила можуть спонукати вчителів повертатися додому, щоб продовжувати працювати. Питання щодо працівників з тимчасово окупованих територій: Поки що не зовсім зрозуміло, як це рішення торкнеться вчителів, які працюють на окупованих територіях.

Що кажуть експерти?

Цей крок уряду викликав неоднозначну реакцію в суспільстві. З одного боку, він може стимулювати повернення освітян до України та сприяти відновленню освітнього процесу. З іншого боку, для багатьох вчителів, які вимушено виїхали за кордон, це може стати додатковим викликом.

Що далі?

Ситуація з фінансуванням освіти в Україні залишається динамічною. Очікується, що уряд продовжить вносити зміни до системи освітньої субвенції з метою її адаптації до нових реалій.

Зміни у фінансуванні освіти, пов'язані зі скасуванням виплат за простій для вчителів, які перебувають за межами України, є важливим кроком. Однак, це рішення має як позитивні, так і негативні наслідки. Для багатьох вчителів це може стати додатковим викликом, тому необхідно розробити механізми підтримки освітян, які вимушено покинули країну.

Нагадаємо, ми вже писали, яку зарплату отримуватиме вчитель без стажу та від чого вона залежить.

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