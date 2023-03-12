Як швидко виростити зелень на підвіконні: основні поради

Вирощування своєї зелені на підвіконні – це прекрасний спосіб отримати свіжі трави та овочі в будь-яку пору року. Це може бути особливо корисно для тих, хто мешкає у квартирах, або для тих, хто хоче мати свої власні органічні продукти. В цій статті ми розглянемо декілька простих порад, які допоможуть вам виростити зелень у себе вдома.

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Вибір місця для вирощування. Перш за все, вам потрібно вибрати місце для вирощування зелені. Найкраще місце для цього - це вікно на південь або на схід. Також слід звернути увагу на кількість світла, яку отримує кімната. Якщо в кімнаті мало світла, ви можете використовувати штучне освітлення або спробувати вирощувати зелень на вікні на північ;

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Вибір контейнера. Наступним кроком є вибір контейнера для вирощування зелені. Є багато різних варіантів, включаючи пластикові горщики, спеціальні горщики для вирощування зелені, або навіть саморобні контейнери. Найголовніше, щоб контейнер був достатньо глибоким та міг утримувати достатню кількість ґрунту;

Вибір ґрунту. Це ключовий момент в успішному вирощуванні зелені. Зазвичай для вирощування зелені на підвіконні використовують спеціальну землю для вирощування рослин в контейнерах. Цей ґрунт містить достатню кількість поживних речовин та забезпечує достатню вентиляцію кореневої системи рослин.

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