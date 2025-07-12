Як 'докупити' пенсійний стаж у 2025 році та скільки це коштує: подробиці

Стаж роботи не тільки визначає розмір пенсії, а й впливає на вік, з якого людина може піти на заслужений відпочинок. Це важливий показник для отримання пенсії в певному віці.

Для того, щоб вийти на пенсію в 60 років у 2025 році, необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

Для інших вікових категорій встановлені такі мінімальні вимоги:

щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати 22 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років.

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Яка зараз вартість одного року страхового стажу

Щоб зарахувався один місяць стажу, необхідно сплатити суму, що дорівнює мінімальному страховому внеску. Наразі це 22% від мінімальної заробітної плати (8 000 гривень).

Отже, за кожен місяць стажу потрібно заплатити:

за 1 місяць – 1 760 гривень;

за рік – 21 120 гривень.

Докупити стаж варто тим, хто має низький офіційний дохід, оскільки це дозволить збільшити розмір майбутньої пенсії. Також це необхідно для тих, хто не набув достатньої кількості стажу для виходу на пенсію. Крім того, це може бути корисно для людей, які проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію від Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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