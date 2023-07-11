Як заощаджувати гроші в квартирі з кондиціонером: прості поради для економії

Українці можуть зекономити кошти в сімейному бюджеті, якщо звернуть увагу на використання кондиціонера. Зокрема, споживачам рекомендується регулярно міняти фільтри в пристрої щонайменше раз на 3 місяці.

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Причина полягає у тому, що забруднений фільтр обмежує протікання повітря і змушує кондиціонер працювати більш інтенсивно, споживаючи більше електроенергії. Чистий фільтр дозволяє підтримувати комфортну температуру з меншими затратами, як повідомляє "Укренерго", посилаючись на електропостачальні компанії США, які провели пояснювальну кампанію щодо раціонального споживання.

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Які інші способи економії можуть бути використані

Встановлювати кондиціонер на температуру 25 градусів і вище. За даними американського постачальника електроенергії, кожен градус зниження температури нижче 25 додає 3% до вартості рахунку; Закривати вікна, жалюзі або штори. Це допоможе обмежити проникнення сонячних променів до приміщення і зменшить нагрівання повітря всередині; Використовувати вентилятор для охолодження замість кондиціонера. Вентилятори споживають менше електроенергії для циркуляції повітря. Закривати тріщини та отвори навколо дверей і вікон. Це запобіжить проникненню гарячого повітря зовні влітку та допоможе зберегти тепло всередині приміщення взимку.

Врахування цих порад допоможе українцям знизити витрати на кондиціонування повітря та зберегти сімейний бюджет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ефективно заощаджувати гроші та накопичити на мрію.

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