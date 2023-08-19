Як ще можна використовувати лейкопластир у побуті: будете здивовані

Лейкопластир, який часто асоціюємо з порізами та подряпинами, може допомогти вам і в інших аспектах вашого життя. Зокрема, в побуті.

Лейкопластир – це набагато більше, ніж просто медичний засіб. Він може стати вашим незамінним помічником в різних ситуаціях, спрощуючи ваше повсякденне життя. UAportal розповість, як ще можна використати лейкопластир:

Безпечні розетки для дітей. Якщо у вашому домі з'явилися маленькі дослідники, які завжди цікавляться всім навколо, важливо подбати про їхню безпеку. Щоб запобігти можливим травмам від розеток, застосуйте лейкопластир, просто заклеївши розетку.

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Легкий спосіб витягнути тріску з пальця. Лейкопластир може стати вашим союзником у цій ситуації. Якщо частина тріски видніється за шкірою, просто приклейте лейкопластир до неї та різко відтягніть. Неприємність зникне швидше, ніж ви очікували.

Відновлення одягу. Навіть у таких звичних ситуаціях, як поява катишків на одязі, лейкопластир може виявитися вашим порятунком. Якщо спеціальний ролик для очищення відсутній, просто приклейте лейкопластир на місце, де з'явилися катишки. Він з легкістю прибере всі ниточки, які вплелись в тканину.

Боротьба з мухами. З появою тепла зазвичай з'являються і набридливі мухи. Але ви можете створити для них пастку за допомогою лейкопластиру. Засипте його цукровим піском і прикріпіть до стелі.

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