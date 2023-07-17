Як природним шляхом відлякати кішок від будинку: потрібні тільки натуральні інгредієнти

Спеції та інші натуральні інгредієнти будуть корисними, якщо ви хочете відвадити котів від дому. Після цього ви забудете про візити бездомних чотирилапих.

Як природним шляхом відлякати кішок, розповіло видання Sante Plus. Там дали поради, зауваживши, що спеції – один з найкращих варіантів.

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Як відлякати кішок чорним перцем?

Чорний перець – натуральний репелентний інгредієнт, який через свій різкий запах просто нестерпний для розвиненого чуття котів.

Щоб без проблем тримати їх подалі від будинку, все, що вам потрібно зробити, це взяти трохи меленого чорного перцю, а потім щедро посипати їм місця, які ви хочете захистити, та місця, які часто відвідують чотирилапі.

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Як тільки цей чарівний продукт потрапить до їх носових пазух, вони відразу очистяться. Але тільки пам'ятайте, що важливо роздавити його, щоб звільнити його потужний аромат.

Звичайно ж, не варто ставити котячу м'яту вдома, якщо ви хочете, аби коти до вас не приходили.

Деякі інші способи тримати кішок подалі від вашого будинку

Звичайно, є й інші способи розв'язати цю проблему і не дати кішкам блукати вашим двором або у вашому будинку. Ось кілька корисних порад:

1. Кавова гуща – відмінний репелент для відлякування кішок. Тварини не витримують, коли торкаються лапами. Але треба використовувати суху кавову гущу, а потім посипте потрібні ділянки.

2. Утримайтеся від годівлі бездомних кішок або попросіть сусіда не годувати. Багато хто з нас хоче погодувати сусідських кішок, але цей жест може їм сподобатися. Тому краще утриматися від нього. Краще оберіть місце подалі від дому, щоб годувати бездомних тварин.

3. Використовуйте нафталін. Розмістіть його в стратегічних місцях, особливо під деревами, кущами та клумбами, то кішки забудуть про ці місця.

4. Розгляньте можливість встановлення спринклерної системи, яка виявляє рух. Якщо ви не проти покласти руку в кишеню, ви завжди можете дозволити собі спринклерну систему із датчиком руху. Як тільки кішка проходить у поле зору об'єктива приладу, останній активується і тут же обприскує кота.

5. Кішки ненавидять алюміній. Скористайтеся цим і поставте його поруч із вашими рослинами та вашим городом. У більшості кішок виникає реакція втечі, як тільки вони торкаються алюмінію.

Як зробити власний натуральний продукт проти кішок?

Якщо ви хочете зробити свій власний суперзасіб, ви можете проявити свою винахідливість та створити запах, який кішки не переносять. Тому спосіб розпилення на основі білого оцту видасться ідеальним.

Як зробити свій репелент, який відлякуватиме кішок:

Зробіть суміш із соку одного лимона, пів склянки білого оцту та 10 крапель ефірної олії розмарину. Це три запахи, які кішкам зовсім не подобаються.

Добре все перемішавши, залийте отриманий розчин усередину пульверизатора.

Перемішайте і потім нанесіть на ділянки, де чотирилапі тварини звикли гуляти. Ось побачите, це суперефективно.

Нагадаємо, що голуби займають дахи, балкони та тераси. Вони не тільки галасливі, але й ще можуть залишити екскременти, наповнені бактеріями, грибками чи мікробами. Існують шість дієвих способів, які позбавлять цієї проблеми.

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