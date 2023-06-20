Як позбутись білого нальоту на горщиках для кімнатних рослин: простий лайфхак

Любителі кімнатних рослин часто стикаються з проблемою виникнення білого нальоту на горщиках. Багатьох це засмучує і виникає питання, наскільки цей наліт небезпечний і як його видалити. Експерт з видання LA Times розкриває причини утворення нальоту і розмірковує, чи варто нервувати і прибирати його.

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Білі відкладення на стінках горщиків зазвичай складаються з кальцію та інших мінералів, які містяться у воді або добривах. Особливо часто це стається в глиняних горщиках через їх текстуру, що сприяє накопиченню відкладень. На стінках горщика вони утворюються і, як правило, не завдають шкоди ні горщику, ні рослині. Таким чином, проблему можна вважати переважно естетичною.

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Проте, поява нальоту може свідчити про потребу відрегулювати полив рослини. Наприклад, варто застосовувати воду з попереднім відстоюванням, щоб зробити її м'якшою та зменшити кількість домішок. Також, слід уважно перечитати інструкції з добривами та, можливо, зменшити їх дозу.

Дехто з любителів квіткарів може вважати цей наліт природним та навіть спеціально стимулювати розвиток зелених водоростей, щоб надати горщику старовинний вигляд. Але якщо ви не входите до цієї категорії, ви можете легко позбутись нальоту за допомогою оцту.

Спочатку вийміть рослину з горщика, який потрібно очистити. За допомогою дротяного шкребка видаліть якомога більше нальоту механічним шляхом, а потім нанесіть на залишки оцет. Протягом кількох хвилин кислота розчинить вапно, і горщик потрібно лише добре промити під проточною водою. Щоб запобігти подальшому утворенню нальоту, можна обробити стінки горщика лляною олією. Вона не тільки захистить поверхню, але й надасть їй привабливий блиск.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини варто посадити у себе вдома.

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